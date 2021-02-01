Новое украинское правописание будет в силе до ВНО-2021, - Малюська

Решение ОАСК об отмене постановления Кабмина о новом правописании в ближайшее время не вступит в законную силу, так как Минюст обжалует его.

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что новое украинское правописание будет в силе до ВНО-2021. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, решение ОАСК об отмене постановления Кабмина о новом правописании в ближайшее время не вступит в законную силу, так как министерство обжалует его.

"Это также означает, что ученики могут спокойно продолжать учить украинское правописание, утвержденное в 2019 году, и готовиться по нему к ВНО в этом году… как минимум до нынешнего ВНО изменения правил правописания не произойдет", — сказал Малюська.

По его мнению, постановление Кабмина отменил ОАСК поскольку оно было принято с нарушением процедуры.

Напомним, ОАСК 28 января отменил постановление Кабинета министров 2019 года, которое ввело в действие новую редакцию правил украинского правописания.

Решение суд принял по иску адвоката Ростислава Кравца. "Я подал иск из-за нарушения процедуры принятия нового правописания. Минюст соглашался, что Кабмин не имел права принимать это решение. Не было предварительного обсуждения с общественностью, проект правописания не был опубликован, не прошел все процедуры. Я считаю, что такое коверкание украинского языка недопустимо и негативно влияет на развитие языка", – пояснил он.

В Министерстве юстиции считают решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) незаконным.

В новой редакции правописания предложено много новаций. Например писать русские фамилии с окончанием -ой через -ий (Донской – Донський, Трубецкой — Трубецький).

Буквосочетание th в словах греческого происхождения разрешено передавать и буквой т, таким образом можно писать и "анафема", и "анатема"; и "міф", и "міт" и др.