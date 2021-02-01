Новий український правопис буде в силі до ЗНО-2021, — Малюська

Рішення ОАСК про скасування постанови Кабміну про новий правопис найближчим часом не вступить у законну силу, оскільки Мін'юст оскаржить його.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що новий український правопис буде в силі до ЗНО-2021. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, рішення ОАСК про скасування постанови Кабміну про новий правопис найближчим часом не вступить в законну силу, оскільки міністерство оскаржить його.

"Це також означає, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, і готуватися по ньому до ЗНО в цьому році… як мінімум до цьогорічного ЗНО зміни правил правопису не відбудеться", — сказав Малюська.

На його думку, ОАСК скасував постанову Кабміну оскільки її прийняли з порушенням процедури.

Нагадаємо, ОАСК 28 січня скасував постанову Кабінету міністрів 2019 року, яка ввела в дію нову редакцію правил українського правопису.

Рішення суд прийняв за позовом адвоката Ростислава Кравця. "Я подав позов через порушення процедури прийняття нового правопису. Мінʼюст погоджувався, що Кабмін не мав права приймати це рішення. Не було попереднього обговорення з громадськістю, проект правопису не був опублікований, не пройшов всі процедури. Я вважаю, що таке перекручування українського мови неприпустимо і негативно впливає на розвиток мови", — пояснив він.

У Міністерстві юстиції вважають рішення Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) незаконним.

У новій редакції правопису запропоновано багато новацій. Наприклад писати російські прізвища із закінченням -ой через -ий (Донський — Донський, Трубецькой — Трубецький).

Буквосполучення "th" у словах грецького походження дозволено передавати буквою "т", таким чином можна писати і "анафема", і "анатема"; а також "міф", і "МІТ" та ін.