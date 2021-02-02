Новую форму отчета для ФОПов, которую еще никто не видел, нужно подать до 10 февраля

С 1-го февраля 2021 года в стране изменилась форма отчетности по Единому социальному взносу, в том числе, и для ФОПов.

Физлица-предприниматели обязаны подать отчеты за 2020 год до 10 февраля 2021 года, однако с 1 февраля текущего года поменялись формы этих отчетов, и те, кто еще не подал их по старой форме, рискуют не успеть этого сделать до 10-го февраля – последнего дня срока их сдачи.

"В Украине с февраля 2021 года меняется отчетность по ЕСВ (в том числе, для ФОП). Идея – упростить отчетность для предпринимателей. Но на практике – это привело к путанице", – сообщает издание "AIN.UA", разбиравшееся в ситуации.

Как сообщается в материале, в январе этого года вступили в силу законы об изменении учета ЕСВ, принятые еще в 2019 году: 115-IX и 116-ІХ, идее которых было объединить отчетность в одном документе: "Подразумевалось, что, начиная с 2021 года, работодатели и ФОП будут подавать данные по ЕСВ в рамках отчетов о доходах".

В частности, объединили в один документы "Дополнения №4 ЕСВ и формы №1ДФ (НДФЛ/военного сбора) для работодателей" и "Дополнения №5 и декларации единого налога для ФОП". Причем по новой "объединенной" форме отчетность должна подаваться уже с 10 февраля.

"И получается, что те ФОП, которые не успели сдать отчет по ЕСВ за 2020 год до 10 февраля, должны это делать по новой форме. Но эту новую форму сложно найти как в электронной, так и в бумажной форме. А по свидетельствам пользователей, даже новую форму принимают не все налоговые", – сообщается в обзоре "AIN".

Как именно теперь выглядят формы отчетов – определяет Минфин, однако по данным опрошенных изданием экспертов, новая форма пока не доступна на сайте ведомства.

По словам автор Telegram-канала "Твой бухгалтер" Татьяны Черненок, старая форма годового отчета по ЕСВ (F3000512) уже исчезла из налогового кабинета, а новая форма (F3000513) хоть и загружена, но не доступна к заполнению и выдает "Ошибку обработки запроса".

"Действительно, с 1 февраля 2021 года изменилась форма годового отчета по ЕСВ для ФОП за отчетный период 2020 год. Те, кто успел подать отчет до 31 января 2021 года, подали его по старой форме. Все, кто не успел подать отчет, теперь в панике ждут новую форму отчета", – подтвердила информацию налоговый консультант, CEO "Wedoitbm" Елена Матвийчук.

При этом, Матвийчук направила журналистов на ту же электронную "переходную форму" F3000513, утвержденную Минфином.

"Выход: подождать, пока в электронном кабинете плательщика налогов заработает новая форма F3000513, или же подать бумажный отчет, взяв текущую форму Дополнения №5 с сайта Верховной Рады", – заключила Черненок.

Напомним, 28 января в центре Киева прошла очередная массовая акция физлиц-предпринимателей, протестующих против введения кассовых аппаратов и других налоговых новшеств в Украине.