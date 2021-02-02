Нову форму звіту для ФОПів, яку ще ніхто не бачив, потрібно подати до 10 лютого

З 1-го лютого 2021 року в країні змінилася форма звітності за Єдиним соціальним внеском, у тому числі і для ФОПів.

Фізособи-підприємці зобов'язані подати звіти за 2020 рік до 10 лютого 2021 року, однак з 1 лютого поточного року змінилися форми цих звітів, і ті, хто ще не подав їх за старою формою, ризикують не встигнути цього зробити до 10-го лютого — останнього дня терміну їх здачі.

"В Україні з лютого 2021 року змінюється звітність з ЄСВ (у тому числі для ФОП). Ідея — спростити звітність для підприємців. Але на практиці — це призвело до плутанини", — повідомляє видання "AIN.UA", що розбирався в ситуації.

Як повідомляється в матеріалі, у січні цього року вступили в силу закони про зміну обліку ЄСВ, ухвалені ще у 2019 році: 115-IX і 116-ІХ, ідеї яких було об'єднати звітність в одному документі: "Малося на увазі, що, починаючи з 2021 року, роботодавці і ФОП подаватимуть дані з ЄСВ у рамках звітів про доходи".

Зокрема, об'єднали в один документи "Доповнення №4 ЄСВ і форми №1ДФ (ПДФО/військового збору) для роботодавців" і "Додатки №5 і декларації єдиного податку для ФОП". Причому за новою "об'єднаною" формою звітність повинна подаватися вже з 10 лютого.

"І виходить, що ті ФОП, які не встигли здати звіт з ЄСВ за 2020 рік до 10 лютого, повинні це робити за новою формою. Але цю нову форму складно знайти як в електронній, так і в паперовій формі. А за свідченнями користувачів, навіть нову форму приймають не всі податкові", — повідомляється в огляді "AIN".

Як саме тепер виглядають форми звітів — визначає Мінфін, однак за даними опитаних виданням експертів, нова форма поки не доступна на сайті відомства.

За словами автора Telegram-каналу "Твій бухгалтер" Тетяни Черньонок, стара форма річного звіту з ЄСВ (F3000512) уже зникла з податкового кабінету, а нова форма (F3000513) хоч і завантажена, але не доступна для заповнення і видає "Помилку обробки запиту" .

"Дійсно, з 1 лютого 2021 року змінилася форма річного звіту з ЄСВ для ФОП за звітний період 2020 рік. Ті, хто встиг подати звіт до 31 січня 2021 року, подали його за старою формою. Усі, хто не встиг подати звіт, тепер у паніці чекають на нову форму звіту", — підтвердила інформацію податковий консультант, CEO "Wedoitbm" Олена Матвійчук.

При цьому Матвійчук направила журналістів на ту ж електронну "перехідну форму" F3000513, затверджену Мінфіном.

"Вихід: почекати, поки в електронному кабінеті платника податків запрацює нова форма F3000513, або ж подати паперовий звіт, взявши поточну форму Доповнення №5 із сайту Верховної Ради", — підсумувала Черньонок.

Нагадаємо: 28 січня в центрі Києва пройшла чергова масова акція фізосіб-підприємців, які протестують проти введення касових апаратів та інших податкових нововведень в Україні.