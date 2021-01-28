Из-за марша протестующих ФОПов в центре Киева перекрыли движение (видео)

Согласно Google Картам, водителям стоит избегать поездок через центральную часть Киева.

28 января в центре Киева началась очередная массовая акция физлиц-предпринимателей (ФОПов, ФЛП), протестующих против введения кассовых аппаратов. Протестующие собрались на Майдане Независимости и начали марш по центру столицы. В киевской полиции попросили водителей по возможности избегать поездок по маршруту колоны.

В частности, Google Карты свидетельствуют о том, что на текущий момент лучше избегать поездок через центральную часть Киева.

[ + – ] Пробки в Киеве Фото: скриншот

Telegram-канал PavlovskyNews опубликовал видео с началом марша ФЛП на Майдане.

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APnews рассказало, что дойдя до здания КГГА протестующие начали кричать "Ганьба!" и освистывать мэра Киева Виталия Кличко.

Позже издание "Страна" поделилось видео момента, когда протестующие ФЛП добрались до Конституционного суда.

"Именно конституция Украины обеспечивает нам наше право на труд. Фактически сейчас речь идет о попрании Конституции, гарантирующей право на труд. Нас этого права лишают. К сожалению, наша власть понимает только язык протеста", — процитировали журналисты участников протеста.

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Киевская патрульная полиция сообщала, что движение по улице Сикорского ограничено. Позе они написали, что колона начала движение по проспекту Победы до ст. м. Берестейская.

Отметим, ранее сообщалось, что протестующие ФЛП должны были пройти маршем к посольству США.

Напомним, акции протеста предпринимателей под названием "SaveФОП" начались еще в прошлом году. Их участники требовали, чтобы парламент принял законопроекты об упрощенной системе налогообложения малого и среднего бизнеса, а также отложил обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей.

В итоге парламент проголосовал за доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке применения кассовых аппаратов (РРО и программных РРО) для физических лиц-предпринимателей. В соответствии с документом, фискализация откладывается до 1 января 2022 года.

Но этот перенос не распространяется на предпринимателей, работающих в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения. Для них срок остается прежним – 1 января 2021 года.

Акцию ФОПов уже назвали "налоговым майданом", который продлится до тех пор, пока все требования не будут выполнены.