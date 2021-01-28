Через марш протестувальників-ФОПів у центрі Києва перекрили рух (відео)

Згідно з Google Картами, водіям варто уникати поїздок через центральну частину Києва.

28 січня в центрі Києва почалася чергова масова акція фізосіб-підприємців (ФОПів), які протестують проти введення касових апаратів. Протестувальники зібралися на Майдані Незалежності й почали марш центром столиці. У київській поліції попросили водіїв за можливості уникати поїздок за маршрутом колони.

Зокрема, Google Карти свідчать про те, що зараз краще утриматися від поїздки через центральну частину Києва.

[ + – ] Затори в Києві Фото: скриншот

Telegram-канал PavlovskyNews опублікував відео з початком маршу ФОПів на Майдані.

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APnews розповіло, що дійшовши до будівлі КМДА протестувальники почали кричати "Ганьба!" й освистувати мера Києва Віталія Кличка.

Пізніше видання "Країна" поділилося відео моменту, коли протестувальники ФОП дісталися до Конституційного суду.

"Саме Конституція України забезпечує нам наше право на працю. Фактично зараз йдеться про нехтування Конституції, яка гарантує право на працю. Нас цього права позбавляють. На жаль, наша влада розуміє тільки мову протесту", — процитували журналісти учасників протесту.

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Київська патрульна поліція повідомляла, що рух вулицею Сікорського обмежений. Пізніше вони написали, що колона почала рух проспектом Перемоги до ст. м. Берестейська.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що протестувальники ФОП повинні були пройти маршем до посольства США.

Нагадаємо, акції протесту підприємців під назвою "SaveФОП" почалися ще минулого року. Їх учасники вимагали, щоб парламент ухвалив законопроєкти про спрощену систему оподаткування малого і середнього бізнесу, а також відклав обов'язкове використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

Унаслідок парламент проголосував за доопрацьований Податковим комітетом законопроєкт 4439-д про відтермінування застосування касових апаратів (РРО та програмних РРО) для фізичних осіб-підприємців. Відповідно до документа, фіскалізація відкладається до 1 січня 2022 року.

Але це перенесення не поширюється на підприємців, що працюють у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування. Для них термін залишається колишнім посилання — 1 січня 2021 року.

Акцію ФОПів уже назвали "податковим майданом", який триватиме до тих пір, поки не виконають усіх умов.