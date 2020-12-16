Налоговый майдан 2020. Почему протесты ФЛП не перерастут в новую революцию

Чего не хватает "налоговому майдану", чтобы стать началом масштабного уличного противостояния, узнавал Фокус.

Вчера, 15 декабря, представители малого и среднего бизнеса объявили бессрочный митинг, начавшейся под стенами Верховной Рады и продолжившийся на Майдане. В Киев приехали предприниматели со всех уголков Украины. Во время митинга они успели громко пошуметь под стенами Рады, требуя отмены январского локдауна и упрощения налогообложение для физических лиц предпринимателей (ФЛП), несколько раз поставить палатки в центре города и сцепиться с силовиками.

Фокус спросил экспертов о том, может ли "налоговый майдан", как его назвали участники протеста, перерасти в масштабные уличные протесты.

Майданы большие и малые

Как показывает история, все большие Майданы случались по политическим, а не экономическим причинам, говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко. Политика — скрепляющий элемент, она обеспечивает широкую базу для недовольства. Нынешний конфликт затронул экономические интересы отдельной группы, потому вызывает мало понимая у широких масс. По этой причине маловероятно, что он перерастет в масштабное противостояние.

"Осенью 2010 года "налоговый майдан" был заметнее, чем нынешний ФОПовский, — говорит Фесенко. — Но и тогда, и сейчас это протест конкретной группы. Он не касается пенсионеров, бюджетников. Более того, пенсионерам и бюджетникам могут объяснить, что борьба за легализацию доходов части ФОПовцев — это способ получить дополнительные бюджетные средства в пенсионный фонд".

Согласен с Фесенко и политолог Петр Олещук.

"Нынешний "налоговый майдан" не перерастет во что-то глобальное, — замечает эксперт в разговоре с Фокусом. — Можно вспомнить протесты на протяжении 2013 года до Революции Достоинства. Их было много, но они не перерастали во что-то значительное до определенного момента. 1 декабря 2013 года силовой разгон Майдана наложился на предыдущий опыт. Все двигалось по нарастающей. С одной стороны — Янукович сорвал Евроинтеграцию, переориентировался на Россию, потом поступила информация об избиении протестующих. Почему начался Евромайдан? Общество восприняло это как последнюю каплю".

[ + – ] Последняя капля. Считается, что Евромайдан стал массовым после избиения протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года Фото: Михаил Багинский

По словам эксперта, "налоговый майдан" 2010 года, с которым нынешние протестующие проводят аналогию, был масштабным, но на режим (Виктора) Януковича не повлиял.

"Было недовольство, но пока Янукович не отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, никто не мог говорить, что есть серьезный протест. — продолжает Олещук. — Хотя до этого был и "налоговый майдан", и протесты против заключения под стражу (Юлии) Тимошенко. Но все это было разрознено. Пока не появилась идеи Евроинтеграции".

Второй фактор, который, по мнению экспертов, говорит о том, что нынешние протесты не приведут к глобальным потрясениям – наступающие праздники.

"Технологически майдан под Новый год обречен на поражение, — говорит Фесенко. — Кризисная фаза Революции достоинства пришлась на Новый год. Тогда организаторы боялись, что не смогут удержать людей. И только ошибки, неуклюжие и конфликтные действия властей в январе 2014 года — "драконовские" законы Януковича, которые приняли, жертвы на Европейской площади, это привело к возобновлению противостояния".

По словам эксперта, январь называют "мертвым" политическим сезоном. Не случайно и локдаун власти перенесли на январь, а не ввели перед новогодними праздниками, что выглядело бы куда более логично.

"Если бы локдаун объявили в декабре, это расширило бы социальную базу для протестов — вышли бы представители торговли, сферы услуг и развлечения. А так его объявляют после праздников", — говорит Фесенко.

Турбулентность впереди

Тем не менее, если требования протестующих ФЛП не выполнят, они могут выйти за рамки узких интересов, сменить вектор недовольства и направить его в более широкое политическое русло. Тогда к митингующим могут присоединиться медики, которые настрадались за время пандемии, учителя.

"Власти по-прежнему больше ориентированы на пиар, а не на конкретный результат, — говорит Фокусу политолог Виталий Кулик. — Так что акции протестов будут продолжаться. И в любом случае 2021 год станет годом максимальной социально-политической турбулентности".

[ + – ] Огнеопасно. Эксперты называют 2021-й годом максимальной политической турбулентности со времен Евромайдана Фото: Михаил Багинский

По словам эксперта, факторов, способствующих раскачиванию ситуации предостаточно. Во-первых, скажется возвращение трудовых мигрантов, которые в результате локдауна остались без работы в странах Запада и не смогут быстро адаптироваться. Во-вторых, окажет влияние и локдаун после Нового года, который повлечет за собой потерю рабочих мест в сфере обслуживания.

"Это означает, что люди будут без денег. И это протестная масса, которая может выйти на улицу", — говорит эксперт.

Третьим фактором эксперт называет противостояние центра и регионов.

"На местах организовались группы, разделяющие интересы выбранных мэров, и они будут протестовать, — говорит Кулик. — Уже некоторые отказываются соблюдать январский локдаун. Кроме того, есть политические силы, которые заинтересованы в досрочных выборах. Они могут усиливать политическую нестабильность".