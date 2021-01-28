На Майдан Независимости вышли ФОПы с акцией протеста

Представители движения SaveФОП готовятся пройти маршем по столице.

На Майдан Независимости вышли предприниматели на акцию протеста.

По состоянию на 09:00 собрались около тысячи человек и готовятся пройти маршем по Киеву от Майдана Независимости до представительства ЕС. После этого ФОПы пойдут к Конституционному суду Украины и к посольству США, передает Страна.

Акцию ФОПов уже назвали "налоговым майданом", который продлится до тех пор, пока все требования не будут выполнены.

В итоге парламент проголосовал за доработанный Налоговым комитетом законопроект 4439-д об отсрочке применения кассовых аппаратов (РРО и программных РРО) для физических лиц-предпринимателей. В соответствии с документом, фискализация откладывается до 1 января 2022 года.

Но этот перенос не распространяется на предпринимателей, работающих в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения. Для них срок остается прежним – 1 января 2021 года.

Чтобы немного успокоить людей, 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге пообещал физлицам-предпринимателям (ФЛП, ФОПам), пострадавшим от карантина, однократные выплаты в размере 8 тысяч гривен. Уже с 10 декабря поданный главой государства Закон №1071-IX о предоставлении материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам и ФЛП, которые пострадали от карантина. вступил в силу.