На Майдан Незалежності вийшли ФОПи з акцією протесту

Представники руху SaveФОП готуються пройти маршем у столиці.

На Майдан Незалежності вийшли підприємці на акцію протесту.

Станом на 09:00 зібралася майже тисяча осіб, які готуються пройти маршем у Києві від Майдану Незалежності до представництва ЄС. Після цього ФОПи підуть до Конституційного суду України і до посольства США, передає Країна.

Акцію ФОПів уже назвали "податковим майданом", який триватиме до тих пір, поки не виконають усіх вимог.

Унаслідок парламент проголосував за доопрацьований Податковим комітетом законопроєкт 4439-д про відтермінування застосування касових апаратів (РРО та програмних РРО) для фізичних осіб-підприємців. Відповідно до документа, фіскалізація відкладається до 1 січня 2022 року.

Але це перенесення не поширюється на підприємців, які працюють у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування. Для них термін залишається колишнім — 1 січня 2021 року.

Щоб трохи заспокоїти людей, 24 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі пообіцяв фізособам-підприємцям (ФОПам), які постраждали від карантину, виплатити одноразові виплати в розмірі 8 тисяч гривень. Уже з 10 грудня поданий главою держави Закон №1071-IX про надання матеріальної допомоги в розмірі 8 000 гривень найманим працівникам та ФОПам, які постраждали від карантину. набув чинності.