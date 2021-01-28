RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

На Майдан Незалежності вийшли ФОПи з акцією протесту

701
майдан незалежності, протест, підприємці, SaveФОП, акція протесту
Фото: Страна

Представники руху SaveФОП готуються пройти маршем у столиці.

На Майдан Незалежності вийшли підприємці на акцію протесту.

Станом на 09:00 зібралася майже тисяча осіб, які готуються пройти маршем у Києві від Майдану Незалежності до представництва ЄС. Після цього ФОПи підуть до Конституційного суду України і до посольства США, передає Країна.

майдан незалежності, протест, підприємці, SaveФОП, акція протесту

Акцію ФОПів уже назвали "податковим майданом", який триватиме до тих пір, поки не виконають усіх вимог.

Унаслідок парламент проголосував за доопрацьований Податковим комітетом законопроєкт 4439-д про відтермінування застосування касових апаратів (РРО та програмних РРО) для фізичних осіб-підприємців. Відповідно до документа, фіскалізація відкладається до 1 січня 2022 року.

Але це перенесення не поширюється на підприємців, які працюють у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування. Для них термін залишається колишнім — 1 січня 2021 року.

Щоб трохи заспокоїти людей, 24 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі пообіцяв фізособам-підприємцям (ФОПам), які постраждали від карантину, виплатити одноразові виплати в розмірі 8 тисяч гривень. Уже з 10 грудня поданий главою держави Закон №1071-IX про надання матеріальної допомоги в розмірі 8 000 гривень найманим працівникам та ФОПам, які постраждали від карантину. набув чинності.