Учебник по основам здоровья гласит, что жертва может спровоцировать насильника, - депутат

Инна Совсун отмечает, что учебник "открытым текстом учит детей, что на "сильных и решительных" не нападают".

Авторы учебника "Основы здоровья" учат 8-классников, что жертвы ряда преступлений "сами виноваты". Такой вывод делает нардеп от "Голоса" Инна Совсун. Она написала в Facebook, что по логике авторов, если вас ограбили, это потому, что вы спровоцировали преступника, "пригласили" вас ограбить: выставили напоказ кошелек с деньгами, дорогой мобильный или большое количество дорогих украшений. Причина изнасилования – это короткая юбка, возвращение домой без сопровождения в темное время суток или испуганный вид.

Депутат отмечает, что учебник "открытым текстом учит детей, что на "сильных и решительных" не нападают".

Совсун считает, что "этого ужаса могло не быть", если бы "Слуги народа" не отправили на доработку законопроект № 3900, автором которого она является. Он вносит изменения в закон "Об образовании", направленные на обеспечение экспертизы учебников на научность, академическую добродетель и отсутствие дискриминационных высказываний. Также законопроект дал бы родителям инструменты, чтобы жаловаться на качество учебной литературы.

В Уголовном кодексе так называемое провоцирующее (виктимное) поведение потерпевшего не относится к обстоятельствам, смягчающим наказание. В статье 66 УК к ним относится среди других "совершение уголовного преступления под влиянием сильного душевного волнения, вызванного жестоким обращением, или унижающим честь и достоинство личности, а также при наличии системного характера такого поведения со стороны потерпевшего". Но в судебной практике такое поведение порой принимается во внимание.

Напомним, в украинском учебнике по всемирной истории для учеников 10-го класса нашли фотографию с грустным Киану Ривзом, которая давно стала мемом.

На территории оккупированного Крыма появился новый школьный учебник по истории, в котором разжигается ненависть к крымским татарам. Речь идет об учебнике "История Крыма" за 10 класс, где оккупанты повторяют еще советские тезисы о том, что крымские татары якобы сотрудничали с фашистами, а также пользовались некими привилегиями во время ссылки.