Підручник з основ здоров'я свідчить, що жертва може спровокувати ґвалтівника, — депутатка

Інна Совсун зазначає, що підручник "відкритим текстом вчить дітей, що на "сильних і рішучих" не нападають".

Автори підручника "Основи здоров'я" вчать 8-класників, що жертви низки злочинів "самі винні". Такий висновок робить нардепка від "Голосу" Інна Совсун. Вона написала у Facebook, що за логікою авторів, якщо вас пограбували, це тому, що ви спровокували злочинця, "запросили" вас пограбувати: виставили напоказ гаманець із грошима, дорогий мобільний або велику кількість дорогих прикрас. Причина зґвалтування — це коротка спідниця, повернення додому без супроводу в темний час доби або переляканий вигляд.

Депутатка зазначає, що підручник "відкритим текстом вчить дітей, що на "сильних і рішучих" не нападають".

Совсун вважає, що "цього жаху могло не бути", якби "Слуги народу" не надіслали на доопрацювання законопроект № 3900, автором якого вона є. Він вносить зміни до закону "Про освіту", спрямовані на забезпечення експертизи підручників на науковість, академічну чесноту та відсутність дискримінаційних висловлювань. Також законопроект дав би батькам інструменти, щоб скаржитися на якість навчальної літератури.

У Кримінальному кодексі так звана провокативна (віктимна) поведінка потерпілого не стосується обставин, що пом'якшують покарання. У статті 66 КК до них належать серед інших "вчинення кримінального злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного жорстоким поводженням, або такого, що принижує честь та гідність особи, а також за наявності системного характеру такої поведінки з боку потерпілого". Але в судовій практиці така поведінка часом береться до уваги.

Нагадаємо, в українському підручнику з всесвітньої історії для учнів 10-го класу знайшли фотографію із сумним Кіану Рівзом, яка давно стала мемом.

На території окупованого Криму з'явився новий шкільний підручник з історії, в якому розпалюється ненависть до кримських татар. Йдеться про підручник "Історія Криму" за 10 клас, де окупанти повторюють ще радянські тези про те, що кримські татари нібито співпрацювали з фашистами, а також користувалися якимись привілеями під час заслання.