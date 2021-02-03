Киевсовет готов выделить 140 млн на вакцинацию киевлян, - Кличко

По словам мэра столицы, сейчас составляются списки людей, которых будут вакцинировать в первую очередь.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киевсовет на заседании 11 февраля рассмотрит выделение 140 миллионов гривен из бюджета столицы на вакцины для жителей Киева. Об этом Кличко сообщил на брифинге.

"На ближайшем заседании Киевсовета — 11 февраля — мы планируем внести изменения в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы. И выделить 140 млн грн на вакцинацию от COVID-19 в столице", — сказал Кличко.

По его словам, руководству столичных учреждений здравоохранения поручили создать стационарные пункты вакцинации и мобильные выездные бригады.

"Сейчас мы делаем все, чтобы как можно быстрее подписать контракт на закупку вакцины от коронавируса. Переговоры проходят непросто. Вы знаете, что сегодня в мире — дефицит вакцины, потому производители не успевают производить ее в законтрактованных объемах. И я использую все свои иностранные контакты и связи, все возможные варианты для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной", — говорит мэр города.

Кличко сообщил, что уже составляются списки людей, которые получат прививку в первую очередь.

"На базе этих данных будут составлять списки людей, которым будет предложена вакцина. И говорить, сколько киевлян отказывается от вакцинации — пока рано… Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города! Это, прежде всего, — врачи, работники социальных служб, сферы образования, специалисты коммунальных предприятий критической инфраструктуры, старики", — сообщил градоначальник.

Напомним, Киевская горгосадминистрация (КГГА) поручила руководителям столичных коммунальных медицинский учреждений провести верификацию целевых групп населения для вакцинации от коронавируса. Информацию о численности групп и маршруты для планирования проведения вакцинации они должны предоставить до 10 февраля.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинация от коронавируса на коммерческой основе будет проходить параллельно с государственной вакцинацией. "Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия получат возможность завозить эти вакцины в Украину. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", — сказал он.