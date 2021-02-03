Київрада готова виділити 140 млн на вакцинацію киян, — Кличко

За словами мера столиці, зараз складаються списки людей, яких вакцинуватимуть в першу чергу.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Київрада на засіданні 11 лютого розгляне виділення 140 мільйонів гривень з бюджету столиці на вакцини для жителів Києва. Про це Кличко повідомив на брифінгу.

"На найближчому засіданні Київради — 11 лютого — ми плануємо внести зміни до міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки. І виділити 140 млн грн на вакцинацію від COVID-19 у столиці", — сказав Кличко.

За його словами, керівництву столичних закладів охорони здоров'я доручили створити стаціонарні пункти вакцинації та мобільні виїзні бригади.

"Зараз ми робимо все, щоб якомога швидше підписати контракт на закупівлю вакцини від коронавірусу. Переговори проходять непросто. Ви знаєте, що сьогодні в світі — дефіцит вакцини, тому виробники не встигають виробляти її в законтрактованих обсягах. І я використовую всі свої іноземні контакти та зв'язки, усі можливі варіанти для того, щоб забезпечити киян вакциною", — говорить мер міста.

Кличко повідомив, що вже створюються списки людей, які отримають щеплення в першу чергу.

"На базі цих даних створюватимуться списки людей, яким буде запропонована вакцина. І говорити, скільки киян відмовляється від вакцинації — поки рано... Ми повинні запобігти масовому поширенню хвороби. Захистити, перш за все, вразливі категорії населення і людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста! Це, перш за все, — лікарі, працівники соціальних служб, сфери освіти, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури, люди похилого віку", — повідомив градоначальник.

Нагадаємо, Київська міськдержадміністрація (КМДА) доручила керівникам столичних комунальних медичних установ провести верифікацію цільових груп населення для вакцинації від коронавірусу. Інформацію про чисельність груп і маршрути для планування проведення вакцинації вони повинні надати до 10 лютого.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вакцинація від коронавірусу на комерційній основі проходитиме паралельно з державною вакцинацією. "Щойно вакцини за прискореною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства отримають можливість завозити ці вакцини в Україну. Далі — це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої переговори і укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", — сказав він.