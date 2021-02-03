Минкультуры будет просить у YouTube закрыть страницы каналов Медведчука

Глава министерства Александр Ткаченко заявил, что каналы являются не СМИ, а частью пропагандистской войны.

Министерство культуры и информационной политики отправит в YouTube решение о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", чтобы закрыть их страницы с трансляциями. Об этом сообщил глава министерства Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Ведь эти каналы — в эфирной, спутниковой, или в интернет-трансляции — представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку является не СМИ, или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины", — заявил Ткаченко.

По словам главы министерства, видеосервис должен знать, кто и как именно финансирует "враждебный контент".

"Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен — популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", — сообщил Ткаченко.

Напомним, во вторник, 2 февраля, указом президента Владимира Зеленского было заблокировано вещание трех телеканалов из орбиты оппозиционного нардепа Тараса Козака, близкого к главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Телеканалы отключили практически сразу же после публикации документа СНБО с подписью его главы. В настоящее время телеканалы "112-Украина", NewsOne и Zik продолжили трансляцию своих программ у себя на YouTube-каналах.