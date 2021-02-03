Мінкультури буде просити у YouTube закрити сторінки каналів Медведчука

Голова міністерства Олександр Ткаченко заявив, що канали не є ЗМІ, а частиною пропагандистської війни.

Міністерство культури та інформаційної політики відправить у YouTube рішення про санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", щоб закрити їхні сторінки з трансляціями. Про це повідомив голова міністерства Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"Адже ці канали — в ефірній, супутниковій, або інтернет-трансляції — представляють інформаційну загрозу національній безпеці України, оскільки є не ЗМІ або звичайним замовником, а частиною пропагандистської війни Росії проти України", — заявив Ткаченко.

За словами голови міністерства, відеосервіс повинен знати, хто і як саме фінансує "ворожий контент".

"Звичайно, YouTube керується власною політикою щодо закриття каналів, але впевнений — популярна платформа повинна знати про те, хто саме і як фінансує і виробляє ворожий контент", — повідомив Ткаченко.

Нагадаємо: у вівторок, 2 лютого, указом президента Володимира Зеленського було заблоковано мовлення трьох телеканалів з орбіти опозиційного нардепа Тараса Козака, близького до голови ОПЗЖ Віктора Медведчука. Телеканали відключили практично відразу ж після публікації документа РНБО з підписом його голови. Наразі телеканали "112-Україна", NewsOne і Zik продовжили трансляцію своїх програм у себе на YouTube-каналах.