Минкульт призвал киностудию Довженко не сотрудничать с телеканалами 112 Украина, ZIK и NewsOne

Министр культуры Александр Ткаченко считает, что решение СНБО предусматривает запрет деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий.

Министерство культуры и информационной политики обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с телеканалами 112 Украина, ZIK и NewsOne, которые используют помещение киностудии для вещания на платформе youtube.

Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в эфире Украина 24.

Он пояснил, что решение СНБО предусматривает запрет деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий.

"Это решение многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии", – сказал Ткаченко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".