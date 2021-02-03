Мінкульт закликав кіностудію Довженка не співпрацювати з телеканалами 112 Україна, ZIK і NewsOne

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначає, що рішення РНБО передбачає заборону діяльності цих телеканалів на території державних підприємств.

Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до кіностудії Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами 112 Україна, ZIK і NewsOne, які використовують приміщення кіностудії для мовлення на платформі YouTube.

Про це заявив голова Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі Україна 24.

Він пояснив, що рішення РНБО передбачає заборону діяльності цих телеканалів на території державних підприємств.

"Це рішення багатогранне, оскільки воно стосується як ліцензії, так і діяльності цих телеканалів на території державних підприємств. Ми направили сьогодні лист кіностудії Довженка про припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони знаходяться на території державної кіностудії", — сказав Ткаченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" і NewsOne. Мовлення телеканалів вже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Голова ВРУ Дмитро Разумков не підтримав введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака та його телеканалів, утримавшись під час голосування на засіданні Ради нацбезпеки і оборони.

Голова РНБО Олексій Данилов допустив, що крім телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZIK, під санкції можуть потрапити й інші канали з "антиукраїнською позицією".