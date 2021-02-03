Генпродюсер телеканала "НАШ" покидает свой пост: не могу поступиться порядочностью

Евгений Дудник не стал называть конкретной причины своего увольнения, добавив, что желает бывшим коллегам "стойкости духа", а руководству канала – "мудрости в принятии решений".

Генеральный продюсер телеканала "НАШ" Евгений Дудник заявил об уходе с поста. Об этом он написал в Facebook.

"Очень символично, что именно сегодня я слагаю с себя полномочия…Признаюсь честно, мне горько и больно принимать это решение, но увы, в некоторых вещах я не могу переступить через себя. И эти вещи называются порядочностью и взаимоуважением", – написал Дудник.

Он не стал называть конкретной причины своего увольнения, добавив, что желает бывшим коллегам "стойкости духа", а руководству канала – "мудрости в принятии решений".

"Уверен, все только начитается. И у канала все впереди. У меня, собственно, тоже", – написал Дудник.

[ + – ] Евгений Дудник

Телеканал "НАШ" принадлежит бывшему народному депутату от "Оппозиционного блока" Евгению Мураеву, который до создания канала в ноябре 2018 года был основным бенефициаром телеканала Newsone.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания периодически назначает на канале проверки из-за заявлений, которые звучат в эфирах. В частности, недавно телеканал транслировал заявления представителя "ЛНР" и пресс-конференцию президента России Владимира Путина.

Отметим, сегодня, 3 февраля, эфире телеканала "Наш" сообщили, что 4 февраля под их офисом планируется митинг националистических организаций под названием "Добьем гнид". Слоган акции — "Идем закрывать телеканал".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией.

Председатель ВРУ Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и его телеканалов, воздержавшись при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны.

Глава СНБО Алексей Данилов допустил, что кроме телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, под санкции могут попасть и другие каналы с "антиукраинской повесткой".