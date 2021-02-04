Харьковская полиция закрыла дело о возможных пытках младенцев в фильме "Дау"

В действиях съемочной группы правоохранители не нашли признаков уголовных правонарушений.

Следователи Харьковской области во время досудебного расследования действий организаторов и проведения съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове закрыли дело. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харькова.

В ходе следственных действия полицейские провели ряд допросов. Среди них: директора Харьковского детского дома, воспитателей и медсестер, которые принимали участие в съемках и сопровождали детей, а также членов творческой группы создателей фильма. Следователям удалось установить, что в фильме нет сцен, которые бы пропагандировали культ насилия и жестокости.

Исходя из этого уголовное производство закрыли.

Напомним, в апреле 2020 года разгорелся скандал. В соцсетях опубликовали кадры из фильма "Дау. Дегенерация". В нем показывали, как ученые СССР проводили опыты над детьми. В сценах фильма использовали настоящих младенцев. Детей для съемок брали из дома ребенка.

Из-за поднявшейся волны недовольства прокуратура открывала дело по двум уголовным производствам по части 2 статьи 127 (пытки) и части 3 статьи 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Режиссер фильма Илья Хржановский заявлял, что младенцы плакали не от боли, а они лишь реагировали на мир. По его словам, все действия были согласованы со всеми учреждениями.