Харківська поліція закрила справу про можливі катування немовлят у фільмі "Дау"

У діях знімальної групи правоохоронці не знайшли ознак кримінальних правопорушень.

Слідчі Харківської області під час досудового розслідування дій організаторів та проведення зйомок фільму "Дау. Дегенерація" за участю малолітніх дітей в Харкові закрили справу. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харкова.

Під час слідчих дій поліцейські провели низку допитів. Серед них: директора Харківського дитячого будинку, вихователів і медсестер, які брали участь в зйомках і супроводжували дітей, а також членів творчої групи творців фільму. Слідчим вдалося встановити, що у фільмі немає сцен, які б пропагували культ насильства й жорстокості.

З огляду на це кримінальне провадження закрили.

Нагадаємо, у квітні 2020 року розгорівся скандал. У соцмережах опублікували кадри з фільму "Дау. Дегенерація". У ньому показували, як учені СРСР проводили досліди над дітьми. У сценах фільму використовували справжніх немовлят. Дітей для зйомок брали з дому дитини.

Через хвилі невдоволення, що піднялися, прокуратура відкривала справу за двома кримінальними провадженнями за частиною 2 статті 127 (катування) і частини 3 статті 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) Кримінального кодексу України.

Режисер фільму Ілля Хржановський заявляв, що немовлята плакали не від болю, а вони лише реагували на світ. За його словами, усі дії були узгоджені з усіма установами.