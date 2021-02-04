В Украине изменят процедуру получения водительских прав

На сайте МВД обнародовали проект постановления Кабмина

В Украине увеличится срок между теоретическим и практическим экзаменами в территориальных сервисных центрах Министерства внутренних дел.

Пресс-служба МВД Украины обнародовала на сайте ведомства проект постановления Кабмина Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

Проект постановления предусматривает увеличение срока действительности результатов теоретического экзамена, который сейчас считается действительным в течение трех месяцев, а также надлежащую организацию проведения первого этапа практического экзамена в территориальном сервисном центре МВД, которая позволит сократить время принятия указанных экзаменов и объективно оценить навыки управления транспортными средствами.

Согласно документу, если человек для получения водительского удостоверения будет сдавать практический экзамен на автомобиле с АКПП, то в правах ему поставят соответствующую отметку.

Также постановление исключает нормы, которые сейчас регулируют отношения в части представления соответствующих документов для подтверждения навыков управления транспортными средствами.

Кроме того, лица, проживающих в отдаленных населенных пунктах, где нет территориальных сервисных центров МВД, смогут обменять национальное водительское удостоверение или получить международные права в специально оборудованных мобильных сервисных центрах МВД.

Заказать обмен и восстановление водительских прав можно будет в "Электронном кабинете водителя". Для получения доступа к нему, необходимо ввести данные через ПРИВАТ BANKID или ID.GOV.UA.

С помощью данного сервиса также можно проверить автомобиль по VIN-коду; оплатить штрафы; назначить должного пользователя и верифицировать свои данные.

Министерство внутренних дел Украины призвало граждан пользоваться услугами, которые предоставляют мобильные сервисные центры МВД. Мобильные сервисные центры приезжают в отдаленные населенные пункты и предоставляют те же услуги, что и стационарные центры МВД.

Также сообщалось о том, что МВД до 2024 года хочет установить 600 фото- и видеокамер для фиксации нарушений.

Фокус писал о том, что украинские водители начали использовать специальное устройство, которое на ходу меняет номера автомобиля перед камерами видеофиксации нарушений ПДД.