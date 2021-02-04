В Украине отсрочили штрафы для водителей "евроблях"

Речь идет о штрафах без явных нарушений ПДД

В Украине временно прекратят штрафовать владельцев автомобилей на иностранных номерах.

Как сообщает в Telegram народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук, в МВД ожидают результатов голосования Верховной Рады за законопроекты о доступной растаможке.

Парламентарий уточняет, что речь идет о штрафах, применяемым к водителям без веской причины и явных нарушений Правил дорожного движения.

"Имел личную встречу с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Обсудили вопросы ослабление давления на владельцев "евроблях". Получил ответ, что на период до голосования за законопроекты о доступном растаможивании будет пауза на применение санкций к водителям "евроблях", без веской причины и явных нарушений ПДД и закона с их стороны", – написал Александр Ковальчук.

Нардеп акцентировал внимание на том, что отсрочка касается лишь периода до принятия закона, а также периода его действия с момента вступления в силу.

[ + – ] сообщение народного депутата Александра Ковальчука

Ранее сообщалось, что полицейские начали останавливать на дорогах Украины автомобили с иностранными номерами. Если окажется, что машиной управляет не тот человек, который по документам ввез автомобиль в Украину, его тут же оштрафуют.

Также мы писали, что система автофиксации нарушений ПДД на украинских дорогах с 19 ноября 2020 года начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами авто на иностранной регистрации.

Фокус сообщал, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар купил себе автомобиль на нерастаможенных номерах, чтобы "поддержать доступную растаможку и жить, как его избиратели".