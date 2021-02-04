В Україні відтермінували штрафи для водіїв "євроблях"

Йдеться про штрафи без явних порушень ПДР

В Україні тимчасово припинять штрафувати власників автомобілів з іноземними номерами.

Як повідомляє в Telegram народний депутат України з фракції "Слуга народу" Олександр Ковальчук, в МВС очікують результатів голосування Верховної Ради за законопроекти про доступне розмитнення.

Парламентарій уточнює, що мова йде про штрафи, що застосовуються до водіїв без вагомої причини і явних порушень Правил дорожнього руху.

"Мав особисту зустріч із заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком. Обговорили питання послаблення тиску на власників "євроблях". Отримав відповідь, що на період до голосування за законопроекти про доступне розмитнення буде пауза на застосування санкцій до водіїв "євроблях" без вагомої причини і явних порушень ПДР і закону з їхнього боку", — написав Олександр Ковальчук.

Нардеп наголосив на тому, що відтермінування стосується лише періоду до ухвалення закону, а також періоду його дії з моменту вступу в силу.

[ + – ] повідомлення народного депутата Олександра Ковальчука

Раніше повідомлялося, що поліцейські почали зупиняти на дорогах України автомобілі з іноземними номерами. Якщо виявиться, що машиною керує не та людина, яка за документами ввезла автомобіль в Україну, її тут же оштрафують.

Також ми писали, що система автофіксації порушень ПДР на українських дорогах з 19 листопада 2020 року почала реєструвати порушення, вчинені власниками авто з іноземною реєстрацією.

Фокус повідомляв, що народний депутат з фракції "Слуга народу" Євген Брагар купив собі автомобіль з нерозмитненими номерами, щоб "підтримати доступне розмитнення і жити, як його виборці".