Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске арестовали на два месяца (фото)

Злоумышленник будет под стражей без возможности внесения залога.

Сегодня, 4 февраля, Первомайский горрайонный суд в Николаевской области избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в поджоге "Эпицентра". Его отправили под стражу на два месяца.

Об этом сообщает Национальная полиции на странице в Facebook.

"Суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога", – заявили в полиции.

В настоящее время правоохранительные органы ведут досудебное расследование. Все обстоятельства поджога "Эпицентра" еще устанавливаются.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник в 12:58 вторника, а в 14:20 пожар был локализован на площади 4 тыс. м. кв. Из-за нападения поджигателя пострадали двое охранников гипермаркета. Виновника быстро доставили в отделение полиции. Позже он рассказал о причинах своего поступка