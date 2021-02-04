Палія "Епіцентру" в Первомайську заарештували на два місяці (фото)

Зловмисник буде під вартою без можливості внесення застави.

Сьогодні, 4 лютого, Первомайський міськрайонний суд у Миколаївській області обрав запобіжний захід чоловікові, якого підозрюють у підпалі "Епіцентру". Його відправили під варту на два місяці.

Про це повідомляє Національна поліція на сторінці у Facebook.

"Суд, розглянувши клопотання слідчого, обрав щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном 60 діб без можливості внесення застави", — заявили в поліції.

Наразі правоохоронні органи ведуть досудове розслідування. Усі обставини підпалу "Епіцентру" ще встановлюються.

Як повідомлялося, пожежа в приміщенні торгового центру "Епіцентр" у Первомайську виникла о 12:58 вівторка, а о 14:20 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. м. кв. Через напад палія постраждали двоє охоронців гіпермаркету. Винуватця швидко доставили у відділення поліції. Пізніше він розповів про причини свого вчинку