Спасти погибших при пожаре в больнице Запорожье было невозможно, – Степанов

По словам главы Минздрава, огонь молниеносно распространился по больнице.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что спасти погибших в результате пожара в больнице Запорожья было невозможно. Об этом сообщает Укринформ.

"Осмотрел место происшествия. Работают следственные органы чтобы установить причину трагедии, в связи с чем произошел этот практически взрыв, достаточно быстрое распространение огня. Почти не было возможности спасти этих людей. Сейчас главное достаточно быстро установить именно причину и сделать соответствующие выводы и как исключить в будущем подобные трагедии", — сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил о том, что несколько месяцев назад было поручение правительству по проверке всех кислородных систем, которые есть в стране.

"Сейчас надо сосредоточиться на этих вещах, чтобы в будущем страна не переживала подобных трагедий", — добавил Степанов.

Напомним, в реанимационном боксе COVID-отделение погибли трое пациенток и анестезиолог: женщинам было 91, 76 и 64 года, причем все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.