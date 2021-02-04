Врятувати загиблих під час пожежі в лікарні Запоріжжя було неможливо, — Степанов

За словами голови МОЗ, вогонь блискавично швидко поширився по лікарні.

Голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що врятувати загиблих у результаті пожежі в лікарні Запоріжжя було неможливо. Про це повідомляє Укрінформ.

"Оглянув місце події. Працюють слідчі органи, щоб встановити причину трагедії, у звʼязку з чим стався цей практично вибух, досить швидке поширення вогню. Майже не було можливості врятувати цих людей. Зараз головне — досить швидко встановити саме причину і зробити відповідні висновки, як уникнути в майбутньому подібні трагедії", — сказав Степанов.

Голова МОЗ нагадав про те, що кілька місяців тому було доручення уряду щодо перевірки всіх кисневих систем, які є в країні.

"Зараз треба зосередитися на цих речах, щоб у майбутньому країна не переживала подібних трагедій", — додав Степанов.

Нагадаємо: у реанімаційному боксі COVID-відділення загинули троє пацієнток і анестезіолог : жінкам було 91, 76 і 64 роки, причому всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.