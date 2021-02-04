В Запорожье назвали возможную причину пожара в больнице

Главврач больницы считает, что могло взорваться медицинское оборудование.

Главврач запорожской больницы Владимир Шикаренко на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации сообщил, что причиной пожара в больнице мог стать взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Depo.Запорожье.

По его словам, могло произойти возгорание медицинского оборудования. Эту же версию поддерживает и глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"В помещении, где не было пожарной сигнализации, взорвалось кислородное оборудование, когда его устанавливали. Причину изучает следствие", — сообщил Старух. Кто именно производитель — он не уточнил, отметив, что не русский.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в 23:25 в Запорожье на территории областной инфекционной клинической больницы на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса возник пожар. Погибли четыре человека, двое пострадали. Спасены восемь человек.

В связи с трагедией, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в срочном порядке выехал в Запорожье.

По его словам, причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время пожара в запорожской областной больнице.