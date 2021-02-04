У Запоріжжі назвали можливу причину пожежі в лікарні

Головлікар лікарні вважає, що могло вибухнути медичне обладнання.

Головлікар запорізької лікарні Володимир Шикаренко на засіданні комісії з ТЕБ та НС в Запорізькій облдержадміністрації повідомив, що причиною пожежі в лікарні міг стати вибух апарату штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє Depo.Запорожье.

За його словами, могло статися загоряння медичного обладнання. Цю ж версію підтримує і глава Запорізької ОДА Олександр Старух.

"У приміщенні, де не було пожежної сигналізації, вибухнуло кисневе обладнання, коли його встановлювали. Причину вивчає слідство", — повідомив Старух. Хто саме виробник — він не уточнив, зазначивши, що не Росія.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого о 23:25 в Запоріжжі на території обласної інфекційної клінічної лікарні на першому поверсі п'ятиповерхового лікувального корпусу виникла пожежа. Загинули чотири людини, двоє постраждали. Врятовано вісім осіб.

У зв'язку з трагедією, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у терміновому порядку виїхав до Запоріжжя.

За його словами, причини загоряння корпусу з'ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винні в трагедії будуть притягнуті до відповідальності.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в запорізькій обласній лікарні.