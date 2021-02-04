Зеленский отреагировал на пожар в больнице Запорожья

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время пожара в запорожской областной больнице.

Слова соболезнования главы государства обнародовал Офис президента Украины.

По словам Зеленского, самое страшное то, что трагедия произошла в лечебном учреждении, где "людям дарят здоровье".

"Трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – пообещал президент.

[ + – ] Соболезнование президента Зеленского

Ранее сообщалось, что 3 февраля в 23:25 в Запорожье на территории областной инфекционной клинической больницы на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса возник пожар. Погибли четыре человека, двое пострадали. Спасены восемь человек.

В связи с трагедией, министр здравоохранения Украины Максим Степанов в срочном порядке выехал в Запорожье.

По его словам, причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.

Также мы сообщали, что на Запорожской ТЭС произошло отключение энергоблоков, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет.

Авария на Запорожской ТЭС 3 февраля 2021 года случалась из-за того, что на подстанции "Луч" "Запорожьеоблэнерго" произошло замыкание. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.