Зеленський відреагував на пожежу в лікарні Запоріжжя

Глава держави висловив співчуття сім'ям загиблих.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в запорізькій обласній лікарні.

Слова співчуття глави держави оприлюднив Офіс президента України.

За словами Зеленського, найстрашніше те, що трагедія сталася в лікувальному закладі, де "людям дарують здоров'я".

"Троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", — пообіцяв президент.

[ + – ] Співчуття президента Зеленського

Раніше повідомлялося, що 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі на території Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні на першому поверсі п'ятиповерхового лікувального корпусу виникла пожежа. Загинули чотири людини, двоє постраждали. Врятовано вісім осіб.

У зв'язку з трагедією, Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у терміновому порядку виїхав до Запоріжжя.

За його словами, причини загоряння корпусу з'ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винні в трагедії будуть притягнуті до відповідальності.

Також ми повідомляли, що на Запорізькій ТЕС сталося відключення енергоблоків, унаслідок чого в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, зв'язок та інтернет.

Аварія на Запорізькій ТЕС-3 лютого 2021 року траплялася через те, що на підстанції "Луч" "Запоріжжяобленерго" сталося замикання. Про це повідомила прес-служба компанії ДТЕК.