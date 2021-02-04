Митинг у телеканала НАШ: требования активиста, угрожавшего прыгнуть из окна, частично выполнили

Одним из требований Алексея Сердюка было, "чтобы все пророссийские телеканалы были закрыты".

Задержанный во время акции протеста возле телеканала "НАШ" активист Алексей Сердюк не стал выпрыгивать из окна здания полиции. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Он требовал, "чтобы все пророссийские телеканалы были закрыты".

"Идите прямо сейчас к телеканалам! Блокируйте пророссийские телеканалы! Блокируйте пророссийские СМИ, потому что других способов бороться нет. Полиция работает на сепаратистов. Полиция работает на врага. Я требую, чтобы Аваков прибыл прямо сюда. Я комбатант батальона "Святая Мария", я воевал на фронте, был ранен, если сюда не появится Аваков, я прыгну", – кричал активист.

Издание пишет, что Аваков к нему не прибыл, но были отстранены от обязанностей на время служебной проверки начальник Шевченковского управления полиции полковник Галатенко и начальник превенции того же управления Катруша.

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Указанное активистом подразделение является "первым христианским добровольческим батальоном ротного состава" в структуре МВД Украины. Батальон был создан 21 сентября 2014 года националистом Дмитрием Корчинским, а костяк подразделения был сформирован из числа добровольцев его политической партии "Братство". Последний командир подразделения – Алексей Середюк, с позывным "Боргезе".

Напомним, в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами, требующими закрыть канал "НАШ", в которых было задержано несколько националистов, принимавших участие в стычках с правоохранителями.