Мітинг біля телеканалу НАШ: вимоги активіста, який погрожував стрибнути з вікна, частково виконали

Однією з вимог Олексія Сердюка було, "щоб усі проросійські телеканали були закриті".

Затриманий під час акції протесту біля телеканалу "НАШ" активіст Олексій Сердюк не став вистрибувати з вікна будівлі поліції. Про це повідомляє PavlovskyNews.

Він вимагав, "щоб усі проросійські телеканали були закриті".

"Ідіть прямо зараз до телеканалів! Блокуйте проросійські телеканали! Блокуйте проросійські ЗМІ, тому що інших способів боротися немає. Поліція працює на сепаратистів. Поліція працює на ворога. Я вимагаю, щоб Аваков прибув прямо сюди. Я комбатант батальйону "Свята Марія", я воював на фронті, був поранений, якщо сюди не з'явиться Аваков, я стрибну", — кричав активіст.

Видання пише, що Аваков до нього не прибув, але були відсторонені від обов'язків на час службової перевірки начальник Шевченківського управління поліції полковник Галатенко і начальник превенції того ж управління Катруша.

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Зазначений активістом підрозділ є "першим християнським добровільним батальйоном ротного складу" в структурі МВС України. Батальйон був створений 21 вересня 2014 року націоналістом Дмитром Корчинським, а кістяк підрозділу був сформований з числа добровольців його політичної партії "Братство". Останній командир підрозділу — Олексій Середюк, з позивним "Боргезе".

Нагадаємо: у Києві відбулися зіткнення між поліцією та активістами, які вимагають закрити канал "НАШ", у яких було затримано кілька націоналістів, які брали участь у сутичках з правоохоронцями.