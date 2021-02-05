Степанов рассказал, где могут вернуть "красную зону" карантина

Ранее глава Минздрава сообщал, что в Украине нет ни одного региона, который находился бы в "красной зоне".

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что регионы будут попадать в "красную зону" карантинных ограничений, если будет сильное распространение коронавируса и увеличится нагрузка на медсистему. Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, сообщает ТСН.

"В конкретных областях будут вводиться локальные ограничения. Например, если будет увеличиваться нагрузка на медицинскую систему такими темпами, которые могут привести к коллапсу, то в таком случае на территории этого региона вводится красный уровень опасности, предусматривающий жесткие карантинные ограничения", — сообщил Степанов.

Министр предварительно озвучил два критерия для введения максимального уровня ограничений в таких регионах — заполненность более чем 65% коек с кислородом и рост более чем на 50% количества госпитализированных пациентов на протяжении последних 7 дней.

Напомним, Минздрав в ближайшее время вынесет на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина. По оценке министра Максима Степанова, сейчас в стране нет ни одной административной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Такой карантин действовал до 11 ноября 2020 года, после чего установили по всей стране "оранжевый" уровень ограничений и ввели карантин выходного дня.

"Оранжевый" общенациональный карантин решением правительства продлен до 31 марта.

Иммунитет от коронавирусной инфекции по состоянию на январь текущего года имели 52% украинцев. Это следует из анализа результатов тестирования на антитела IgG, произведенного специалистами лаборатории "Синэво".