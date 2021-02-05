Степанов розповів, де можуть повернути "червону зону" карантину

Раніше голова МОЗ повідомляв, що в Україні немає жодного регіону, який віднесли б до "червоної зони".

Голова МОЗ Максим Степанов розповів, що регіони будуть потрапляти в "червону зону" карантинних обмежень, якщо буде сильне поширення коронавірусу і збільшиться навантаження на медсистему. Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє ТСН.

"У конкретних областях будуть вводитися локальні обмеження. Наприклад, якщо буде збільшуватися навантаження на медичну систему такими темпами, які можуть привести до колапсу, то в такому випадку на території цього регіону вводиться червоний рівень небезпеки, що передбачає жорсткі карантинні обмеження", — повідомив Степанов.

Міністр попередньо озвучив два критерії для введення максимального рівня обмежень у таких регіонах — заповненість понад 65% ліжок з киснем і зростання на понад 50% кількості госпіталізованих пацієнтів протягом останніх 7 днів.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я найближчим часом винесе на розгляд Кабінету міністрів питання про введення в Україні адаптивного карантину. За оцінкою міністра Максима Степанова, наразі в країні немає жодної адміністративної одиниці, що може бути віднесена до "червоної" зони.

Такий карантин діяв до 11 листопада 2020 року, після чого встановили по всій країні "помаранчевий" рівень обмежень і ввели карантин вихідного дня.

"Помаранчевий" загальнонаціональний карантин рішенням уряду продовжений до 31 березня.

Імунітет від коронавірусної інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців. Це випливає з аналізу результатів тестування на антитіла IgG, проведеного фахівцями лабораторії "Сінево".