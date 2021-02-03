Более половины украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – исследование

Лучше всего ситуация на юге Украины, хуже – на западе страны

Иммунитет от коронавирусной инфекции по состоянию на январь текущего года имели 52% украинцев.

Это следует из анализа результатов тестирования граждан Украины на антитела IgG к Covid-19, произведенного специалистами лаборатории "Синэво", информирует Интерфакс.

Сообщается, что с мая прошлого года по январь текущего исследования на IgG прошли более 140 тысяч человек.

"По итогам тестирования, количество клиентов с выявленным иммунитетом к COVID-19 составляет от 44% до 60% (в зависимости от региона). В октябре 2020 года этот показатель составлял 33%, в июле – 9%", — говорится в сообщении.

Самый высокий процент населения с положительным результатом тестирования зафиксирован в южном регионе (56%), самый низкий – на западе Украины (44%). В Киеве процент положительного тестирования составляет 51%, на Киевщине – 55%.

По мнению директора по развитию сети "Синэво" Николая Бутенко, эти показатели дают основания предполагать, что Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к коронавирусу.

Ранее сообщалось, что медики провели исследование и выяснили, что почти половина заболевших коронавирусом детей имеют симптомы и недомогания спустя пять месяцев после постановки диагноза.

В свою очередь, российские ученые опубликовали в Lancet исследования "Спутник V". По данным ученых, проводивших завершающую фазу испытаний препарата, эффективность вакцины "Спутник V" превысила 91% при "минимальных побочных эффектах".

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о возможности контролировать коронавирусную инфекцию, однако предостерег от излишнего оптимизма.

"За последний год почти во всех странах были моменты, когда число случаев уменьшалось, правительства снимали ограничения, люди ослабляли бдительность, и вирус с ревом возвращался", – напомнил руководитель ВОЗ.