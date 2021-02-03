Більше половини українців мають імунітет до COVID-19 — дослідження

Найкраща ситуація на півдні України, гірша — на заході країни

Імунітет від коронавірусної інфекції станом на січень поточного року мали 52% українців.

Це випливає з аналізу результатів тестування громадян України на антитіла IgG до Covid-19, виробленого фахівцями лабораторії "Сінево", інформує Інтерфакс.

Повідомляється, що з травня минулого року по січень поточного дослідження на IgG пройшли понад 140 тисяч осіб.

"За підсумками тестування, кількість пацієнтів з виявленим імунітетом до COVID-19 становить від 44% до 60% (залежно від регіону). У жовтні 2020 року цей показник становив 33%, у липні — 9%", — говориться в повідомленні.

Найвищий відсоток населення з позитивним результатом тестування зафіксовано в південному регіоні (56%), найнижчий — на заході України (44%). У Києві відсоток позитивного тестування становить 51%, на Київщині — 55%.

На думку директора з розвитку мережі "Сінево" Миколи Бутенка, ці показники дають підстави припускати, що Україна наближається до появи колективного імунітету до коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що медики провели дослідження і з'ясували, що майже половина хворих на коронавірус дітей мають симптоми і нездужання через п'ять місяців після встановлення діагнозу.

У свою чергу російські вчені опублікували в Lancet дослідження "Супутник V". За даними вчених, які проводили завершальну фазу випробувань препарату, ефективність вакцини "Супутник V" перевищила 91% при "мінімальних побічних ефектах".

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати коронавірусну інфекцію, проте застеріг від надмірного оптимізму.

"За останній рік майже у всіх країнах були моменти, коли число випадків зменшувалося, уряд знімав обмеження, люди послаблювали пильність, і вірус з ревом повертався", — нагадав керівник ВООЗ.