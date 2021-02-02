Врачи рассказали про "длительный COVID-19" у детей: симптомы не проходят месяцами

Медики провели исследование и выяснили, что почти половина заболевших коронавирусом детей имеют симптомы и недомогания спустя пять месяцев после постановки диагноза.

Лишь 42% детей полностью выздоравливают спустя пять месяцев после диагностирования коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного на medRxiv, которое провели врачи в одной из крупной итальянских больниц.

После обследования 129 детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет выяснилось, что примерно у каждого третьего ребенка спустя пять месяцев все еще есть один или два симптома, а у каждого пятого – три или более.

Среди симптомов чаще всего встречались бессонница (18,6%), респираторные симптомы, включая боль и стеснение в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%), усталость (10,8%), мышечные боли (10,1%), трудности с концентрацией (10,1%) и боли в суставах (6,9%).

Примечательно, что спустя пять месяцев эти проблемы встречались не только у детей, которые тяжело переносили болезнь, но и у тех, кто имел небольшие симптомы или не имел их вовсе.

Как сообщалось ранее, ученые в Австралии нашли человека, который оказался практически неуязвимым к коронавирусу. У 50-летнего мужчины иммунный ответ на COVID-19 оказался в тысячу раз сильнее, чем у большинства переболевших.

1 февраля в Украине зарегистрировали 2 394 новых случая коронавируса. Среди заболевших – 117 детей и 213 медработников.