Лікарі розповіли про "тривалий COVID-19" у дітей: симптоми не проходять місяцями

Медики провели дослідження і з'ясували, що майже половина хворих на коронавірус дітей мають симптоми і нездужання через п'ять місяців після встановлення діагнозу.

Лише 42% дітей повністю одужують через п'ять місяців після діагностування коронавірусу. Про це свідчать результати дослідження, опублікованого на medRxiv, яке провели лікарі в одній з італійських лікарень.

Після обстеження 129 дітей і підлітків у віці від 6 до 15 років з'ясувалося, що приблизно в кожної третьої дитини через п'ять місяців усе ще є один або два симптоми, а в кожної п'ятої — три або більше.

Серед симптомів найчастіше траплялися безсоння (18,6%), респіраторні симптоми, включаючи біль у грудях (14,7%), закладеність носа (12,4%), втому (10,8%), м'язові болі (10, 1%), труднощі з концентрацією (10,1%) і болі в суглобах (6,9%).

Примітно, що через п'ять місяців ці проблеми зустрічалися не тільки в дітей, які важко переносили хворобу, а й у тих, хто мав невеликі симптоми або не мав їх зовсім.

Як повідомлялося раніше, учені в Австралії знайшли людину, яка виявилася практично невразливою до коронавірусу. У 50-річного чоловіка імунна відповідь на COVID-19 у тисячу разів сильніша, ніж у більшості перехворілих.

1 лютого в Україні зареєстрували 2 394 нових випадки коронавірусу. Серед захворілих — 117 дітей та 213 медпрацівників.