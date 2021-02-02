Статистика коронавируса в Украине на 2 февраля: 2394 новых случая

Больше всего новых случаев в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

За сутки 1 февраля зафиксировано 2 394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 117 детей и 213 медработников.

Также за минувшие сутки;

госпитализировано – 833 человека;

умерли – 156;

выздоровели – 11 457;

проведено тестирований – 31 620 (методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031).

[ + – ] Динамика числа выздоровевших

За все время пандемии в Украине заболели 1 223 879 человек, выздоровели – 1 035 372, умерли – 22 924, проведено 6 274 464 ПЦР-теста.

Больше всего новых случаев в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 128 834 случаев (в том числе 285 за последние сутки);

Винницкая область — 27 218 (61);

Волынская область — 36 976 (99);

Днепропетровская область — 67 893 (104);

Донецкая область — 44 220 (55);

Житомирская область — 44 649 (14);

Закарпатская область — 31 962 (91);

Запорожская область — 65 942 (217);

Ивано-Франковская область — 49 181 (278);

Киевская область — 69 445 (120);

Кировоградская область — 9 821 (12);

Луганская область — 13 976 (38);

Львовская область — 71 446 (114);

Николаевская область — 39 117 (27);

Одесская область — 81 593 (131);

Полтавская область — 43 295 (98);

Ровенская область — 45 982 (54);

Сумская область — 45 939 (20);

Тернопольская область — 37 957 (63);

Харьковская область — 78 136 (158);

Херсонская область — 20 766 (19);

Хмельницкая область — 43 964 (13);

Черкасская область — 45 887 (157);

Черновицкая область — 45 800 (159);

Черниговская область — 33 880 (7).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 31 января было проведено 9 873 ПЦР-тестирования, 15,8% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 182 образца.

Напомним, в некоторых украинских регионах рассматривается возможность ослабления карантина до уровня "желтой" и "зеленой" зон. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

25 января министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине введут карантинные зоны через неделю.