Статистика коронавируса в Украине на 2 февраля: 2394 новых случая
Больше всего новых случаев в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
За сутки 1 февраля зафиксировано 2 394 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 117 детей и 213 медработников.
Также за минувшие сутки;
- госпитализировано – 833 человека;
- умерли – 156;
- выздоровели – 11 457;
- проведено тестирований – 31 620 (методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031).
За все время пандемии в Украине заболели 1 223 879 человек, выздоровели – 1 035 372, умерли – 22 924, проведено 6 274 464 ПЦР-теста.
Больше всего новых случаев в Киеве (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 128 834 случаев (в том числе 285 за последние сутки);
- Винницкая область — 27 218 (61);
- Волынская область — 36 976 (99);
- Днепропетровская область — 67 893 (104);
- Донецкая область — 44 220 (55);
- Житомирская область — 44 649 (14);
- Закарпатская область — 31 962 (91);
- Запорожская область — 65 942 (217);
- Ивано-Франковская область — 49 181 (278);
- Киевская область — 69 445 (120);
- Кировоградская область — 9 821 (12);
- Луганская область — 13 976 (38);
- Львовская область — 71 446 (114);
- Николаевская область — 39 117 (27);
- Одесская область — 81 593 (131);
- Полтавская область — 43 295 (98);
- Ровенская область — 45 982 (54);
- Сумская область — 45 939 (20);
- Тернопольская область — 37 957 (63);
- Харьковская область — 78 136 (158);
- Херсонская область — 20 766 (19);
- Хмельницкая область — 43 964 (13);
- Черкасская область — 45 887 (157);
- Черновицкая область — 45 800 (159);
- Черниговская область — 33 880 (7).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, 31 января было проведено 9 873 ПЦР-тестирования, 15,8% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 182 образца.
Напомним, в некоторых украинских регионах рассматривается возможность ослабления карантина до уровня "желтой" и "зеленой" зон. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
25 января министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине введут карантинные зоны через неделю.