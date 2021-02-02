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Статистика коронавірусу в Україні станом на 2 лютого: 2 394 нові випадки

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коронавірус, люди в масках, вулиця
Фото: УНІАН

Найбільше нових випадків у Києві (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

На добу 1 лютого зафіксовано 2 394 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

Також за минулу добу;

  • госпіталізовано — 833 особи;
  • померли — 156;
  • одужали — 11 457;
  • проведено тестувань — 31 620 (методом ПЛР — 16 589, методом ІФА — 15 031).
Динаміка кількості людей, які видужали
Динаміка кількості людей, які видужали

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 223 879 осіб, одужали — 1 035 372, померло — 22 924, проведено 6 274 464 ПЛР-тестів.

Найбільше нових випадків у Києві (285), Івано-Франківській (278), Запорізькій (217), Чернівецькій (159) та Харківській (158) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ — 128 834 випадків (зокрема 285 за останню добу);
  • Вінницька область — 27 218 (61);
  • Волинська область — 36 976 (99);
  • Дніпропетровська область — 67 893 (104);
  • Донецька область — 44 220 (55);
  • Житомирська область — 44 649 (14);
  • Закарпатська область — 31 962 (91);
  • Запорізька область — 65 942 (217);
  • Івано-Франківська область — 49 181 (278);
  • Київська область — 69 445 (120);
  • Кіровоградська область — 9 821 (12);
  • Луганська область — 13 976 (38);
  • Львівська область — 71 446 (114);
  • Миколаївська область — 39 117 (27);
  • Одеська область — 81 593 (131);
  • Полтавська область — 43 295 (98);
  • Рівненська область — 45 982 (54);
  • Сумська область — 45 939 (20);
  • Тернопільська область — 37 957 (63);
  • Харківська область — 78 136 (158);
  • Херсонська область — 20 766 (19);
  • Хмельницька область — 43 964 (13);
  • Черкаська область — 45 887 (157);
  • Чернівецька область — 45 800 (159);
  • Чернігівська область — 33 880 (7).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

За даними ресурсу covid19.gov.ua, 31 січня було проведено 9 873 ПЛР-тестування, 15,8% тестів виявилися позитивними. У лабораторіях залишалися необробленими 182 зразки.

Нагадаємо, у деяких українських регіонах розглядається можливість ослаблення карантину до рівня "жовтої" та "зеленої" зон. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

25 січня Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні введуть карантинні зони через тиждень.