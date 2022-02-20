У нас будет не больше полугода: Билл Гейтс рассказал, на что будет похожа новая пандемия (видео)

В ходе борьбы с новым патогеном ученые смогут разработать поколение новейших вакцин, которые помогут человечеству избавиться не только от COVID-19, но и целых семейств респираторных вирусов.

Американский бизнесмен, инвестор и филантроп Билл Гейтс сообщил, что пандемия коронавируса прошла острую стадию и теперь угрожает лишь пожилым людям или с хроническими заболеваниям. Однако, нам стоит готовиться к новому вирусу, заявил Гейтс на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Сам вирус, особенно штамм под названием "Омикрон", является своего рода вакциной. К сожалению, он лучше справляется с выработкой коллективного иммунитета у людей по всему миру, чем мы с вакцинами", — сказал он.

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Также бизнесмен отметил, что во многих регионах мира риск осложнений в ходе болезни снижен, так как многие уже переболели коронавирусом. Потому тяжелые симптомы, по мнению Гейтса проявляются у людей пожилого возраста, либо страдающих диабетом или ожирением.

"Я надеюсь, что волна заболеваемости, вызванная "Омикроном", будет последней острой фазой пандемии", — сказал бизнесмен.

Будет ли следующая пандемия?

Американский филантроп с уверенностью предсказал еще одну пандемию, призвав чиновников всех стран быстрее реагировать на нее. При этом Гейтс уверен, что ее причиной в следующий раз выступит другой патоген. Выработать вакцины и методов лечения к нему следует намного быстрее, чем в случае с COVID-19.

"Мы не проделали большой работы над терапевтическими средствами во время пандемии COVID-19", — отметил бизнесмен.

В следующий раз разработка лекарств и вакцин должна занять не более полугода. Из хороших новостей Гейтс выделил то, что в ходе новых вызовов ученые смогут разработать новое поколение вакцин, которые смогут уничтожить не только коронавирус, но и целые семейства респираторных вирусов, включая грипп.

Кроме того, в интервью немецкой газете і "Suddeutsche Zeitung" бизнесмен посоветовал правительствам стран и инвесторам вкладывать средства в три направления: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования, касающиеся диагностики и лечения пациентов, а также развитие систем здравоохранения.

Ранее бизнесмен уже рассказывал о появлении новой пандемии, которая будет страшнее коронавируса. Для ее преодоления, предупредил Гейтс, правительствам стран потребуются значительные финансовые ресурсы.

Ранее миллиардер Билл Гейтс предрек окончание пандемии COVID-19 к лету 2022. По его мнению, в результате применения современных методов борьбы с коронавирусом, показатели смертности могут опустится до уровня, как при сезонном гриппе.