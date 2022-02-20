У нас буде не більше півроку: Білл Гейтс розповів, на що буде схожа нова пандемія (відео)

У ході боротьби з новим патогеном вчені зможуть розробити покоління найновіших вакцин, які допоможуть людству позбавитися не тільки COVID-19, але й цілих родин респіраторних вірусів.

Американський бізнесмен, інвестор та філантроп Білл Гейтс повідомив, що пандемія коронавірусу пройшла гостру стадію і тепер загрожує лише людям похилого віку або з хронічними захворюваннями. Проте, нам варто готуватися до нового вірусу, заявив Гейтс на Мюнхенській безпековій конференції.

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"Сам вірус, особливо штам під назвою "Омікрон", є своєрідною вакциною. На жаль, він краще справляється з виробленням колективного імунітету у людей у всьому світі, ніж ми з вакцинами", — сказав він.

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Також бізнесмен зазначив, що в багатьох регіонах світу ризик ускладнень у ході хвороби знижений, оскільки багато хто вже перехворів на коронавірус. Тому важкі симптоми, на думку Гейтса, виявляються у людей похилого віку, або тих, хто страждає на діабет або ожиріння.

"Я сподіваюся, що хвиля захворюваності, викликана "Омікроном", буде останньою гострою фазою пандемії", — сказав бізнесмен.

Чи буде наступна пандемія?

Американський філантроп із упевненістю передбачив ще одну пандемію, закликавши чиновників усіх країн швидше реагувати на неї. При цьому Гейтс упевнений, що її причиною наступного разу буде інший патоген. Виробити вакцини та методи лікування до нього слід набагато швидше, ніж у випадку з COVID-19.

"Ми не зробили великої роботи над терапевтичними засобами під час пандемії COVID-19", — зазначив бізнесмен.

Наступного разу розробка ліків та вакцин має зайняти не більше ніж півроку. З хороших новин Гейтс наголосив на тому, що в ході нових викликів вчені зможуть розробити нове покоління вакцин, які зможуть знищити не тільки коронавірус, а й цілі родини респіраторних вірусів, включаючи грип.

Крім того, в інтерв'ю німецькій газеті і "Suddeutsche Zeitung" бізнесмен порадив урядам країн та інвесторам вкладати кошти у три напрямки: моніторинг можливих спалахів інфекцій, міжнародні дослідження щодо діагностики та лікування пацієнтів, а також розвиток систем охорони здоров'я.

Раніше бізнесмен вже розповідав про появу нової пандемії, яка буде страшніша за коронавірус. Для її подолання, попередив Гейтс, урядам країн будуть потрібні значні фінансові ресурси.

Раніше мільярдер Білл Гейтс пророкував закінчення пандемії COVID-19 до літа 2022. На його думку, внаслідок застосування сучасних методів боротьби з коронавірусом, показники смертності можуть опуститися до рівня, як за сезонного грипу.