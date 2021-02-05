Минздрав может вакцинировать 21 млн украинцев до осени, – Степанов

По словам Максима Степанова, вакцинироваться бесплатно готовы менее 50% украинцев.

Минздрав способен предоставить доступ к вакцинам от коронавируса для 21 млн украинцев.

Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в ходе часа вопросов к правительству, пишет "РБК-Украина".

"Почти 21 млн – те четыре этапа, те граждане, которые находятся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать", – подчеркнул министр.

По его словам, все необходимые условия для этого будут.

Степанов отметил, что в настоящее время вакцинироваться бесплатно готовы менее 50% украинцев.

"Есть проблема – количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, что вы видели цифры социологических исследований, на сегодня почти 43-45% людей, которые готовы к бесплатной вакцинации", – сказал Степанов.

Отметим, согласно соцопросу "Рейтинга", 39% готовы вакцинироваться за свои деньги, а если же вакцину предоставит государство, то 43%. Наибольшее количество противников вакцинации среди женщин 30-49 лет (60%) и жителей малых городов (56%).

По слловам Степанов, вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране создадут специальный коммуникационный центр, который будет информировать население о вакцинации от коронавируса.