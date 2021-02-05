Бумажные трудовые уходят в прошлое. Рада поддержала переход на электронный формат

Согласно принятому закону, в течение пяти лет в Украине должны полностью перейти на электронный вариант трудовой книги.

Верховная Рада поддержала законопроект №3623 отменяющий бумажный вариант трудовых книжек во втором чтении. За него проголосовали 265 народных депутатов. Об этом сообщает Укринформ.

Законопроект предусматривает в течение пяти лет постепенный переход на электронную версию трудовых книжек. За это время Государственный реестр ведомостей должен полностью перейтина на новый формат работы. Во время переходного периода будет действовать как бумажная, так и электронная версия трудовых книжек.

Предусматривается также государственное регулирование вопроса касательно автоматического назначения пенсий через электронный кабинет на сайте электронных услуг Пенсионного фонда.

Основные цели, которых должен достичь закон:

Уменьшение расходов на бумажный документооборот в предприятиях;

Упрощение доступа к информации о стаже личности в случае потери трудоспособности;

Учет образования и квалификации трудоспособного населения для понимания рынка труда;

Планирование подготовки и переподготовки мастеров по актуальным направлениям.

Напомним, впервые о планах Кабмина отменить бумажную трудовую книжку заявляли еще в 2015 году. Об этом заявлял первый заместитель Минэкономики Максим Нефедов. Но тогда законопроект так и не приняли.

В октябре 2019 года идею об отмене трудовой книжки вновь озвучил Дмитрий Дубилет. Месяцем позже Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книге. С тех пор законопроект находился в Верховной Рады. Лишь сейчас законопроект приняли. Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады Разумков и президент Зеленский.