Паперові трудові відходять у минуле. Рада підтримала перехід на електронний формат

Відповідно до ухваленого закону, протягом п'яти років в Україні повинні повністю перейти на електронний варіант трудової книжки.

Верховна Рада підтримала законопроект №3623, що скасовує паперовий варіант трудових книжок у другому читанні. За нього проголосували 265 народних депутатів. Про це повідомляє Укрінформ.

Законопроект передбачає протягом п'яти років поступовий перехід на електронну версію трудових книжок. За цей час Державний реєстр відомостей повинен повністю перейти на на новий формат роботи. Під час перехідного періоду буде діяти як паперова, так і електронна версія трудових книжок.

Передбачається також державне регулювання питання щодо автоматичного призначення пенсій через електронний кабінет на сайті електронних послуг Пенсійного фонду.

Основні цілі, яких повинен досягти закон:

Зменшення витрат на паперовий документообіг у підприємствах;

Спрощення доступу до інформації про стаж особистості в разі втрати працездатності;

Облік освіти і кваліфікації працездатного населення для розуміння ринку праці;

Планування підготовки і перепідготовки майстрів з актуальних напрямів.

Нагадаємо: вперше про плани Кабміну скасувати паперову трудову книжку заявляли ще у 2015 році. Про це заявляв перший заступник Мінекономіки Максим Нефьодов. Але тоді законопроект так і не ухвалили.

У жовтні 2019 року ідею про скасування трудової книжки знову озвучив Дмитро Дубілет. Місяцем пізніше Кабмін затвердив законопроект про електронну трудову книжку. З тих пір законопроект перебував у Верховної Ради. Лише зараз законопроект ухвалили. Тепер законопроект повинен підписати спікер Верховної Ради Разумков і президент Зеленський.