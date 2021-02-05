Фонд Сороса учредил стипендии создателям украиноязычного контента в YouТube

Размер стипендии составит от 50 до 120 тыс гривен

Международный фонд "Возрождение", который финансируется известным американским бизнесменом Джорджем Соросом, принял решение финансово поддержать производителей украиноязычного видеоконтента в You Тube.

Видеоблогеры могут рассчитывать на стипендию в размере от 50 до 120 тысяч гривен, сообщается на сайте Фонда.

"В последние несколько лет украиноязычный видеоблогинг активно развивается и прогрессирует. Видеоблоги стали качественной альтернативой последним", – сказано в сообщении.

В Фонде отметили, что в 2020-21 годах в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, наблюдается падение рекламных доходов.

"Мы предлагаем руку помощи создателям качественных видео и объявляем первый в Украине конкурс стипендий для видеоблогеров на создание контента", – заявили в "Возрождении".

Размер стипендии будет зависеть от заявки соискателя, популярности канала, а также предложенного бюджета.

Приоритетной платформой видеоблогинга в Фонде назвали You Тube, однако также "Возрождение" готово рассмотреть заявки от блогеров, публикующих свои работы в Instagram и TikТok.

Всего Фонд планирует предоставить 4-8 стипендий.

Ранее инвестор-миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил, что мир не вернется к своей прежней жизни, которая была до пандемии коронавируса.

Сообщалось также, что в январе суд в Перу обвинил Гейтса, Сороса и Рокфеллера в пандемии коронавируса.

В январе прошлого года Джордж Сорос пообещал выделить 1 млрд долларов на поддержку глобальной сети высшего образования, чтобы обучать студентов гражданской активности и противостоять возрождающемуся национализму в мире.