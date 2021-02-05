Фонд Сороса учредил стипендии создателям украиноязычного контента в YouТube
Размер стипендии составит от 50 до 120 тыс гривен
Международный фонд "Возрождение", который финансируется известным американским бизнесменом Джорджем Соросом, принял решение финансово поддержать производителей украиноязычного видеоконтента в You Тube.
Видеоблогеры могут рассчитывать на стипендию в размере от 50 до 120 тысяч гривен, сообщается на сайте Фонда.
"В последние несколько лет украиноязычный видеоблогинг активно развивается и прогрессирует. Видеоблоги стали качественной альтернативой последним", – сказано в сообщении.
В Фонде отметили, что в 2020-21 годах в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, наблюдается падение рекламных доходов.
"Мы предлагаем руку помощи создателям качественных видео и объявляем первый в Украине конкурс стипендий для видеоблогеров на создание контента", – заявили в "Возрождении".
Размер стипендии будет зависеть от заявки соискателя, популярности канала, а также предложенного бюджета.
Приоритетной платформой видеоблогинга в Фонде назвали You Тube, однако также "Возрождение" готово рассмотреть заявки от блогеров, публикующих свои работы в Instagram и TikТok.
Всего Фонд планирует предоставить 4-8 стипендий.
Ранее инвестор-миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил, что мир не вернется к своей прежней жизни, которая была до пандемии коронавируса.
Сообщалось также, что в январе суд в Перу обвинил Гейтса, Сороса и Рокфеллера в пандемии коронавируса.
В январе прошлого года Джордж Сорос пообещал выделить 1 млрд долларов на поддержку глобальной сети высшего образования, чтобы обучать студентов гражданской активности и противостоять возрождающемуся национализму в мире.