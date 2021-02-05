Фонд Сороса заснував стипендії творцям україномовного контенту в YouТube

Розмір стипендії становитиме від 50 до 120 тис гривень

Міжнародний фонд "Відродження", який фінансується відомим американським бізнесменом Джорджем Соросом, прийняв рішення фінансово підтримати виробників україномовного відеоконтенту в You Тube.

Відеоблогери можуть розраховувати на стипендію розміром від 50 до 120 тисяч гривень, повідомляється на сайті Фонду.

"В останні кілька років україномовний відеоблогінг активно розвивається і прогресує. Відеоблоги стали якісною альтернативою останнім", — сказано в повідомленні.

У Фонді зазначили, що у 2020-21 роках у зв'язку з кризою, викликаною пандемією коронавірусу, спостерігається падіння рекламних доходів.

"Ми пропонуємо руку допомоги творцям якісних відео і оголошуємо перший в Україні конкурс стипендій для відеоблогерів на створення контенту", — заявили у "Відродженні".

Розмір стипендії буде залежати від заявки претендента, популярності каналу, а також запропонованого бюджету.

Пріоритетною платформою відеоблогінгу у Фонді назвали You Тube, однак також "Відродження" готове розглянути заявки від блогерів, які публікують свої роботи в Instagram та TikТok.

Усього Фонд планує надати 4-8 стипендій.

Раніше інвестор-мільярдер і філантроп Джордж Сорос заявив, що світ не повернеться до свого колишнього життя, яке було до пандемії коронавірусу.

Повідомлялося також, що в січні суд у Перу звинуватив Гейтса, Сороса і Рокфеллера в пандемії коронавірусу.

У січні минулого року Джордж Сорос пообіцяв виділити 1 млрд доларів на підтримку глобальної мережі вищої освіти, щоб навчати студентів громадянської активності і протистояти націоналізму, що відроджується, у світі.