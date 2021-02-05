У жены нардепа Тараса Козака обнаружили квартиру в Москве за 13 млн долларов (видео)

На момент покупки квартиры за один квадратный метр в элитном московском жилкомплексе просили почти 20 тысяч долларов.

Гражданская жена народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которую тот не указывает в своей декларации, владеет квартирой площадью в 657 квадратных метров в центре Москвы.

Как сообщается в расследовании журналистов программы "Схемы", квартира расположена в одном из самых дорогих столичных жилкомплексов – "Knightsbridge Privat Park", по улице Ефремова, 19: "Жилье расположено на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня".

"На момент приобретения рыночная стоимость квартиры составляла $13 млн, или порядка 350 миллионов гривен", – сообщается в репортаже. Владелицей элитной жилплощади Лавренюк стала в марте 2020 года. На момент вступления в собственность Натальей Лавренюк указанной квартиры, за один "квадрат" в этом комплексе на вторичном рынке в среднем просили почти полтора миллиона рублей – то есть почти 20 тысяч долларов.

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По данным расследователей из "Радио свободы", в этом же ЖК госпожа Лавренюк владеет четырьмя парковочными местами и несколькими подвальными помещениями. "Схемы" сообщают, что обратились за комментариями как к самому нардепу, так и к госпоже Лавренюк, "однако ответов пока не получили".

Напомним, осенью 2019 года журналисты программы установили, что нардеп Козак имеет гражданскую жену Наталью Лавренюк, и что они якобы вместе путешествуют, посещают праздники, делят общий быт и даже имеют общего ребенка. Кроме того, сотрудники "Свободы" выяснили, что у женщины есть свой нефтяной бизнес в РФ, который, по их данным, сопряжен с бизнесом нардепа Виктора Медведчука.

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"Knightsbridge Privat Park" состоит из четырех семиэтажных домов в английском неоклассическом стиле с закрытым парком площадью два гектара. Дома названы в честь английских династий – Тюдоры, Виндзоры, Ланкастеры, Стюарты. В буклете ЖК сообщается, что дизайном комплекса занималась компания племянника королевы Великобритании – Дэвида Линли.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZiK, "112 Украина" и NewsOne, за пособничество террористам, что сам нардеп отрицает, требуя от президента Владимира Зеленского предоставить доказательства.