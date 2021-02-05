У дружини нардепа Тараса Козака знайшли квартиру в Москві за 13 млн доларів (відео)

На момент покупки квартири за один квадратний метр в елітному московському житловому комплексі просили майже 20 тисяч доларів.

Цивільна дружина народного депутата від "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталя Лавренюк, яку той не вказує у своїй декларації, володіє квартирою площею 657 квадратних метрів у центрі Москви.

Як повідомляється в розслідуванні журналістів програми "Схеми", квартира розташована в одному з найдорожчих столичних житлових комплексів — "Knightsbridge Privat Park", на вулиці Єфремова, 19: "Житло розташоване на першому поверсі одного з будинків комплексу і має так званий антресольний поверх, тобто два рівні".

"На момент придбання ринкова вартість квартири становила $ 13 млн, або майже 350 мільйонів гривень", — повідомляється в репортажі. Власницею елітної житлової площі Лавренюк стала в березні 2020 року. На момент вступу у власність Наталією Лавренюк зазначеної квартири, за один "квадрат" у цьому комплексі на вторинному ринку в середньому просили майже півтора мільйони рублів — тобто майже 20 тисяч доларів.

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За даними розслідувачів із "Радіо свободи", у цьому ж ЖК пані Лавренюк володіє чотирма паркувальними місцями та декількома підвальними приміщеннями. "Схеми" повідомляють, що звернулися за коментарями як до самого нардепа, так і до пані Лавренюк, "проте відповідей поки не отримали".

Нагадаємо, восени 2019 року журналісти програми встановили, що нардеп Козак має цивільну дружину Наталію Лавренюк, і що вони нібито разом подорожують, відвідують свята, ділять загальний побут і навіть мають спільну дитину. Крім того, співробітники "Свободи" з'ясували, що у жінки є свій нафтовий бізнес в РФ, який, за їхніми даними, пов'язаний з бізнесом нардепа Віктора Медведчука.

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"Knightsbridge Privat Park" складається з чотирьох семиповерхових будинків в англійському неокласичному стилі із закритим парком площею два гектари. Будинки названі на честь англійських династій — Тюдори, Віндзор, Ланкастери, Стюарти. У буклеті ЖК повідомляється, що дизайном комплексу займалася компанія племінника королеви Великобританії — Девіда Лінлі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та його компаній, які володіють телеканалами ZiK, "112 Україна" та NewsOne, за допомогу терористам, що сам нардеп заперечує, вимагаючи від президента Володимира Зеленського надати докази.